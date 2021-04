(Di venerdì 30 aprile 2021), per il terzo anno consecutivo, celebra il talento delle fotografe e aderisce a uno dei premi di fotografia più ambiti al mondo, il2021.torna a collaborare con questo prestigioso premio di fotografia estito da FotoDocument, azienda no profit che opera nel mondo dell’arte, questo prestigioso concorso premia le fotografe che documentano problematiche sociali, economiche e ambientali di cui poco si parla. Il premio è un riconoscimento del talento femminile e del potere della fotografia ed è stato fondato nel 2017 dalla pionieristica fotoreporter, che ha iniziato la sua carriera di fotogiornalista negli anni Sessanta (allora e ancora oggi dominato dagli uomini). Il lavoro di ...

Advertising

tuttoteKit : #Nikon e la collaborazione con Marilyn Stafford FotoReportage Award #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Nikon collaborazione

tuttoteK

...che rimandano al sito per far conoscere l'ampio portfolio di soluzioni hi - levele suggerire i Centri Ottici in cui trovarle. La strategia della campagna digital - realizzata in...Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso "Ti Racconto l'Italia", promosso da TikTok incon. Gli utenti che ...Nikon rinnova al suo terzo anno la sua collaborazione con FotoDocument per il prestigioso Merilyn Stafford FotoReportage Award 2021 ...Ami la tua terra? Allora racconta l'Italia su Tik Tok e puoi vincere il kit Nikon Z50 Video Vlogger. Scopri come fare.