Night Walk: Trailer del thriller d'azione con Mickey Rourke (Di venerdì 30 aprile 2021) Lionsgate ha rilasciato un Trailer, un poster e immagini per il thriller d'azione Night Walk dello scrittore e regista Aziz Tazi, che vede Sean Stone nei panni di un uomo in cerca di giustizia dopo essere stato incastrato per l'omicidio della sua ragazza e interpretato anche da Mickey Rourke ed Eric Roberts. Qual è la trama di Night Walk? Mickey Rourke è il protagonista di questo crudo thriller d'azione sulla ricerca della giustizia di un uomo. Inizia quando Frank, un americano, visita il Medio Oriente con la sua ragazza, Sarah. Ma quando Sarah viene uccisa in un incidente di polizia, Frank viene incastrato per il suo omicidio e mandato in una prigione negli ...

