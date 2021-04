New Holland Agriculture, tre medaglie ai SIMA Innovation e agli Edison Awards 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – New Holland Agriculture, uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial si è aggiudicata una medaglia d’argento e una di bronzo ai SIMA Innovation Awards 2021 come riconoscimento per le sue innovazioni tecnologiche nelle mietitrebbie. I riconoscimenti di rilievo mondiale del SIMA, che ospita l’omonima fiera biennale internazionale di macchine agricole, premiano i macchinari, i prodotti, le tecniche e i servizi più innovativi del settore agricolo. Sono conferiti da una giuria internazionale composta da specialisti del settore, assistiti da una rete di tecnici esperti. La medaglia d‘argento è stata assegnata nella categoria “From Harvest to Storage” (Dalla Mietitura all’Immagazzinamento) a NutriSense, un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – New, uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial si è aggiudicata una meda d’argento e una di bronzo aicome riconoscimento per le sue innovazioni tecnologiche nelle mietitrebbie. I riconoscimenti di rilievo mondiale del, che ospita l’omonima fiera biennale internazionale di macchine agricole, premiano i macchinari, i prodotti, le tecniche e i servizi più innovativi del settore agricolo. Sono conferiti da una giuria internazionale composta da specialisti del settore, assistiti da una rete di tecnici esperti. La meda d‘argento è stata assegnata nella categoria “From Harvest to Storage” (Dalla Mietitura all’Immagazzinamento) a NutriSense, un ...

Advertising

Polemicon1 : @saw_1897 Raiola soon porta via De Ligt il prima possibile dalla Nuova New Holland. Chissà se almeno siamo tornati simpatici - cuiabucho : RT @calciopedia: A família Agnelli tem o grupo Exor, que controla ou é acionista de empresas como Fiat, Ferrari, Jeep, Iveco, Ferrari, Mase… - COUCH3RRY : @carstocazzo tom holland com i baffetti Is the new Ciro di Napoli ?????? -