Nel trailer della seconda parte di Lucifer 5 su Netflix il diavolo gioca a fare Dio (video) (Di venerdì 30 aprile 2021) Netflix svela l'atteso trailer della seconda parte di Lucifer 5. I dieci nuovi episodi sono in arrivo il 28 maggio sulla piattaforma: dove ritroveremo i Deckerstar? Avranno il loro lieto fine? È ancora presto per dirlo. La seconda parte di Lucifer 5 riprende esattamente da dove si era interrotta la prima metà di stagione. Dio "in carne e ossa" appare per placare la furiosa lotta tra i suoi tre figli – Lucifer, Michael e Amenadiel – e Maze. Nel frattempo, il tempo al distretto si è fermato, proprio nel momento in cui Chloe aveva appena chiesto a Lucifer una conferma del suo amore per lei. Nel trailer, Lucifer e suo padre hanno diverse questioni da risolvere: il ...

