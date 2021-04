Nel primo trimestre Pil -1,4% su base annua (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel primo trimestre del 2021 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil) sia diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% su base annua.Il primo trimestre del 2021 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al primo trimestre del 2020. “La variazione congiunturale – spiega l'Istituto di Statistica – è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi nel loro complesso hanno registrato una diminuzione. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Neldel 2021 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil) sia diminuito dello 0,4% rispetto alprecedente e dell'1,4% su.Ildel 2021 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in meno rispetto aldel 2020. “La variazione congiunturale – spiega l'Istituto di Statistica – è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi nel loro complesso hanno registrato una diminuzione. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e ...

Advertising

angelomangiante : Un grande primo tempo chiuso con un vantaggio meritato. Poi, senza tre infortunati, senza cambi e con alcuni gioca… - DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - petergomezblog : Usa, nel primo discorso di Biden al Congresso la scommessa sulla giustizia sociale: 1.800 miliardi per asili, sanit… - alessan57760194 : RT @artofsangiulia: Lei che piange tra le braccia di lui, lui che piange tra le braccia di lei: in entrambi i casi un letto, di sera, luci… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Nel primo trimestre Pil -1,4% su base annua - -