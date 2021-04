Nei verbali di Amara pure il racconto di una loggia, la procura di Perugia indaga per associazione segreta. A Roma l’inchiesta per divulgazione di segreto (Di venerdì 30 aprile 2021) Una nuova scossa di terremoto rischia di scuotere fino alle fondamenta la magistratura italiana. A due anni dall’esplosione del caso di Luca PalAmara, il mondo delle toghe viene di nuovo travolto da una vicenda che, se possibile, è ancora meno limpida della precedente. E per questo rischia di trasformarsi in uno scandalo dai contorni ancora molto poco chiari. Al centro di tutto ci sono i verbali di interrogatorio che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 da Piero Amara, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti. Sulla base dei verbali dell’ex mister Wolf oggi sono state aperte almeno due inchieste. Una è quella della procura di Roma che cerca di fare luce su chi, da mesi, invia i dossier anonimi con le parole di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Una nuova scossa di terremoto rischia di scuotere fino alle fondamenta la magistratura italiana. A due anni dall’esplosione del caso di Luca Pal, il mondo delle toghe viene di nuovo travolto da una vicenda che, se possibile, è ancora meno limpida della precedente. E per questo rischia di trasformarsi in uno scandalo dai contorni ancora molto poco chiari. Al centro di tutto ci sono idi interrogatorio che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 da Piero, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti. Sulla base deidell’ex mister Wolf oggi sono state aperte almeno due inchieste. Una è quella delladiche cerca di fare luce su chi, da mesi, invia i dossier anonimi con le parole di ...

