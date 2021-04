Navalny | fermato il legale del Fondo Anticorruzione

(Di venerdì 30 aprile 2021) La testata online Meduza ha riferito che i servizi di sicurezza russi hannol’avvocato Ivan Pavlov, capo dell’associazione di giuristi Komanda 29 edelnel processo che vede l’ente accusato di “estremismo”. Il Cremlino sta cercando in tutti i modi di far dimenticareildella FBK?

