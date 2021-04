Natalia Paragoni ricorda la storia col misterioso M | “Dovevo tenere sempre la testa bassa”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 aprile 2021) Alcune rivelazioni contenute nel libro appena uscito di, intitolato “La vita secondo Naty”, sono davvero scioccanti. In particolar modo quelle riferite al rapporto col suo primo amore, di cui non viene fatto il nome ma viene chiamato misteriosamente “M.”. Si trattava di un amore malato, con un ragazzo geloso fino a essere possessivo, che non le permetteva neanche di vestire come preferiva, ponendo un sacco di limitazioni alla sua libertà. La fidanzata di Andrea Zelletta, infatti, ha confessato: “È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi”. Ma non finisce qui, perché nell’intervista sul numero di “Diva e Donna” in onda questa settimana,ha ammesso ...