Nasce il primo passaporto vaccinale digitale in Europa: ecco come funziona il VaccineGuard (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Estonia ha appena lanciato VaccineGuard, il primo passaporto vaccinale interamente digitale. Nonostante i vari tentativi che sono stati fatti in Europa e nei più grandi Stati membri dell’Unione Europea per uniformare il regolamento, da questo punto di vista, per realizzare questa soluzione interamente digitale, è proprio l’Estonia a fare da capofila. Una soluzione in house, con la società locale di deep technology, Guardtime, che ha visto il coinvolgimento non soltanto delle autorità istituzionali, ma anche della sezione locale di Astrazeneca e dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il tutto verrà fatto, stando a quanto riportato dalle autorità locali, in totale conformità con la privacy e con i criteri stabiliti dall’Unione Europea in materia di protezione dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Estonia ha appena lanciato, ilinteramente. Nonostante i vari tentativi che sono stati fatti ine nei più grandi Stati membri dell’Unione Europea per uniformare il regolamento, da questo punto di vista, per realizzare questa soluzione interamente, è proprio l’Estonia a fare da capofila. Una soluzione in house, con la società locale di deep technology, Guardtime, che ha visto il coinvolgimento non soltanto delle autorità istituzionali, ma anche della sezione locale di Astrazeneca e dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il tutto verrà fatto, stando a quanto riportato dalle autorità locali, in totale conformità con la privacy e con i criteri stabiliti dall’Unione Europea in materia di protezione dei ...

