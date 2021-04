Nasce bimba da donna colpita da emorragia cerebrale (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAll’ospedale Cardarelli di Napoli una donna, colpita da emorragia cerebrale al quinto mese di gravidanza, ha dato alla luce la sua bimba. La piccola Gioia Maria pesa 3 chili e 100 grammi. La sua mamma Francesca era arrivata al Cardarelli poco prima di Natale, al quinto mese di gravidanza, con sintomi apparentemente legati ad uno stroke ischemico, rivelatisi poi causati da un’emorragia cerebrale con afasia e disturbi motori. A salvarle la vita, preservando la gravidanza, sono stati allora i medici dell’Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia, diretta dal Mario Muto, e dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Stroke Unit, diretta da Valentino Manzo. La donna è stata sottoposta a intervento delicatissimo, dall’equipe ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAll’ospedale Cardarelli di Napoli unadaal quinto mese di gravidanza, ha dato alla luce la sua. La piccola Gioia Maria pesa 3 chili e 100 grammi. La sua mamma Francesca era arrivata al Cardarelli poco prima di Natale, al quinto mese di gravidanza, con sintomi apparentemente legati ad uno stroke ischemico, rivelatisi poi causati da un’con afasia e disturbi motori. A salvarle la vita, preservando la gravidanza, sono stati allora i medici dell’Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia, diretta dal Mario Muto, e dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Stroke Unit, diretta da Valentino Manzo. Laè stata sottoposta a intervento delicatissimo, dall’equipe ...

