Napoli, occhi sul centrocampista De Ketelaere: i dettagli dell’offerta (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista offensivo del Brugge Charles De Ketelaere. Ecco i dettagli dell’offerta Il Napoli è pronto a muovere passi concreti per arrivare al centrocampista offensivo del Club Brugge Charles De Ketelaere. Il giocatore, già nel giro della Nazionale belga, ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ha colpito gli scout agli ordini di Giuntoli, ora pronto a presentare un’offerta da 10 milioni di euro per ottenere il suo cartellino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilha messo nel mirino iloffensivo del Brugge Charles De. Ecco iIlè pronto a muovere passi concreti per arrivare aloffensivo del Club Brugge Charles De. Il giocatore, già nel giro della Nazionale belga, ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ha colpito gli scout agli ordini di Giuntoli, ora pronto a presentare un’offerta da 10 milioni di euro per ottenere il suo cartellino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

