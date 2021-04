Napoli, lavoro in palestra per Ospina e Lobotka ancora lontani dal ritorno in campo (Di venerdì 30 aprile 2021) Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Terapie einperha svoltoin. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

