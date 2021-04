Napoli, Koulibaly ha chiesto la cessione: Adl vuole almeno 50 milioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il colosso della difesa azzurra Kalidou Koulibaly ha chiesto la cessione al presidente Adl per la prossima sessione di calciomercato. Il senegalese avrebbe infatti voglia di provare nuove esperienze. Richiesta che Aurelio De Laurentiis accetta di buon grado per un mero fattore economico. La cessione di Koulibaly frutterà alle casse partenopee almeno 50 milioni di euro più 12 milioni lordi risparmiato sul monte ingaggi. I tifosi però certamente non saranno contenti. Il senegalese è il punto fermo della difesa. In sua assenza il Napoli ha troppe volte sofferto li dietro dove Manolas e Rrahmani, e ancor peggio Maksimovic, non sembrano in grado di sostenere il reparto. Ovviamente in caso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il colosso della difesa azzurra Kalidouhalaal presidente Adl per la prossima sessione di calciomercato. Il senegalese avrebbe infatti voglia di provare nuove esperienze. Richiesta che Aurelio De Laurentiis accetta di buon grado per un mero fattore economico. Ladifrutterà alle casse partenopee50di euro più 12lordi risparmiato sul monte ingaggi. I tifosi però certamente non saranno contenti. Il senegalese è il punto fermo della difesa. In sua assenza ilha troppe volte sofferto li dietro dove Manolas e Rrahmani, e ancor peggio Maksimovic, non sembrano in grado di sostenere il reparto. Ovviamente in caso ...

