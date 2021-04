Napoleone | dal grande statista al mito | nuovi libri raccontano la sua leggenda** 2

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono i soldati della Guardia imperiale che lo hanno seguito nelle sue campagne belliche. Valzania va alla ricerca della loro storia, dalla loro nascita in Italia come scorta personale del generale Bonaparte fino allo scioglimento avvenuto alcuni mesi dopo la battaglia di Waterloo, per opera di Luigi XVIII che diffidava, a ragione, di un esercito che dopo avergli giurato fedeltà lo aveva abbandonato per seguire Napoleone nella sua ultima impresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.