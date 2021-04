Napoleone | Cardini | ' Ha dato un senso al grande caos della Rivoluzione Francese' ** 2

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) - Un sistema, scandisce, direttore di ricerca nell'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e FellowHarvard University, che “non è più tornato perché in realtà Napoleone aveva operato latrasformazione. E' stato lui che ha creato una borghesia produttiva, il gioco in borsa e il rapporto tra lo sviluppo militare e quello industriale”. Ed è stato lui che “ha cambiato la società dal profondo. Lanon ha fatto tutte queste cose. Sarebbe stata una ventata di tirannia egualitaria, dopo la quale la gente sarebbe tornata all'ancien régime tirando un sospiro di sollievo”. Alla luce di questa considerazioni,evidenzia che “per tutto l'Ottocento i movimenti liberali e democratici hanno continuato a rimpiangere Napoleone ...

