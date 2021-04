Nadal da piccolo parlava già come Nadal da grande (VIDEO) (Di venerdì 30 aprile 2021) Rafa Nadal è stato sempre Rafa Nadal. A 10 anni come a 30, stessa mentalità, stessa umiltà, cultura del lavoro, fame, concentrazione. Bambino o adulto, Rafa Nadal è la rappresentazione del campione nato e cresciuto e come tale. Sta girando tantissimo sui social un VIDEO di una intervista, ripescata chissà in quale archivio, ad un giovanissimo Nadal durante un torneo giovanile. Serissimo risponde alla domanda del giornalista come fosse un professionista già strutturato: l’importante non è vincere il torneo, ma allenarsi bene per vincerne altri. Cuando tu hijo/a se inicia en un deporte la prioridad es que aprenda a entrenar. Si no sabe entrenar, jamás será capaz de ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Rafaè stato sempre Rafa. A 10 annia 30, stessa mentalità, stessa umiltà, cultura del lavoro, fame, concentrazione. Bambino o adulto, Rafaè la rappresentazione del campione nato e cresciuto etale. Sta girando tantissimo sui social undi una intervista, ripescata chissà in quale archivio, ad un giovanissimodurante un torneo giovanile. Serissimo risponde alla domanda del giornalistafosse un professionista già strutturato: l’importante non è vincere il torneo, ma allenarsi bene per vincerne altri. Cuando tu hijo/a se inicia en un deporte la prioridad es que aprenda a entrenar. Si no sabe entrenar, jamás será capaz de ...

