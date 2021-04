Mv Agusta, 30 milioni di euro per crescere (Di venerdì 30 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Mv Agusta investe sul suo futuro. La casa motociclistica con sede a Varese ha annunciato un aumento di capitale pari a 30 milioni di euro. Un'importante operazione a sostegno del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Mvinveste sul suo futuro. La casa motociclistica con sede a Varese ha annunciato un aumento di capitale pari a 30di. Un'importante operazione a sostegno del ...

Advertising

Giorno_Varese : Mv Agusta, 30 milioni di euro per crescere - zeroventi4 : Aumento di capitale da 30 milioni di euro per #MVAgusta - - infoiteconomia : Aumento di capitale di 30 milioni di euro per Mv Agusta che esce dal concordato preventivo - infoiteconomia : MV Agusta: aumento di capitale di 30 milioni per sostenere il futuro - automotorinews : ??? MV Agusta annuncia l'aumento di capitale ??I dettagli e gli obiettivi di crescita per il 2021 -