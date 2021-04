Mutuo prima casa senza anticipo per i giovani under 35, cos'è e come funziona (Di venerdì 30 aprile 2021) Il nuovo Mutuo prima casa agevolato, senza anticipo, per i giovani under 35 potrebbe diventare realtà molto presto. «Ai giovani dobbiamo garantire welfare, casa e occupazione sicura. Ho parlato del piano per i giovani, le case e gli incentivi fiscali per i mutui», ha sottolineato il premier Mario Draghi nella sua relazione al Senato sul Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza) a sua volta propedeutico all'accesso alle risorse del Recovery Fund della Ue. Futuro e giovani sembrano essere parole particolarmente ricorrenti nei discorsi del Presidente del Consiglio: e così nei piani del suo governo c'è l'obiettivo di facilitare agli under 35 l'acquisto di una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Il nuovoagevolato,, per i35 potrebbe diventare realtà molto presto. «Aidobbiamo garantire welfare,e occupazione sicura. Ho parlato del piano per i, le case e gli incentivi fiscali per i mutui», ha sottolineato il premier Mario Draghi nella sua relazione al Senato sul Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza) a sua volta propedeutico all'accesso alle risorse del Recovery Fund della Ue. Futuro esembrano essere parole particolarmente ricorrenti nei discorsi del Presidente del Consiglio: e così nei piani del suo governo c'è l'obiettivo di facilitare agli35 l'acquisto di una ...

