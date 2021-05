Mutuo prima casa al 100% per giovani e senza garanzia: la nuova misura dello Stato (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Mutuo prima casa garantito al 100% per i giovani è tra le misure previste dal governo al fine di rilanciare l’economia e sostenere gli under 35. Sarà infatti questa una delle agevolazioni chiave in arrivo con un decreto di imminente attuazione e pensata per fornire importanti agevolazioni alle famiglie in formazione. D’altra parte, proprio il tema della mancanza di mutuabilità rappresenta uno dei principali ostacoli che i giovani si trovano ad affrontare. La questione non è certo nuova, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica rischi di aggravare ulteriormente le difficoltà per chi si trova a voler comprare casa in giovane età. Anche nei casi in cui sia presente un lavoro sufficientemente stabile, gli stipendi bassi rendono ... Leggi su notizieora (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilgarantito alper iè tra le misure previste dal governo al fine di rilanciare l’economia e sostenere gli under 35. Sarà infatti questa una delle agevolazioni chiave in arrivo con un decreto di imminente attuazione e pensata per fornire importanti agevolazioni alle famiglie in formazione. D’altra parte, proprio il tema della mancanza di mutuabilità rappresenta uno dei principali ostacoli che isi trovano ad affrontare. La questione non è certo, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica rischi di aggravare ulteriormente le difficoltà per chi si trova a voler comprarein giovane età. Anche nei casi in cui sia presente un lavoro sufficientemente stabile, gli stipendi bassi rendono ...

