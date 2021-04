Musica e spettacolo, sarà davvero un’estate riaperta? La diretta di FQ MillenniuM con Boosta (Di venerdì 30 aprile 2021) Concerti, spettacoli, live: sarà davvero un’estate in cui potremo tornare a godere della Musica dal vivo? In diretta, per FQ MillenniuM, ne parlano il caporedattore e coordinatore del mensile Mario Portanova, i giornalisti Claudia Rossi e Davide Turrini e il tastierista e fondatore dei Subsonica, Boosta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Concerti, spettacoli, live:in cui potremo tornare a godere delladal vivo? In, per FQ, ne parlano il caporedattore e coordinatore del mensile Mario Portanova, i giornalisti Claudia Rossi e Davide Turrini e il tastierista e fondatore dei Subsonica,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Musica spettacolo Mahmood, un videogame per scoprire l'album "Ghettolimpo" Il nuovo album di Mahmood, " Ghettolimpo ", si prepara al debutto il prossimo 11 giugno 2021 . L'attesa dei fan non è mai stata così forte, tanto da spingere lo stesso cantante a ingannare il tempo ...

Il Teatro Pubblico Ligure alla 74ª Estate Fiesolana Mario Incudine e Antonio Vasta, tra parole e musica, rendono omaggio alla tradizione della loro terra d'origine, con la partecipazione del cantore d'eccezione Moni Ovadia. Nel loro spettacolo le ...

Spettacolo, procedura per sostenere settore festival, cori, bande musicali e musica jazz AgCult Gazzè, trascendenza del nuovo adolescente Pronto il tour estivo del nuovo album: «La musica è nutrimento dell’anima, ma anche della pancia di 400mila lavoratori dello spettacolo. Il mio “Farmacista” vaccina con l’amore per ciò che si fa» ...

La città di Matera con l’Onyx Jazz Club nell’International Jazz day – Unesco in musica Il 30 aprile in diretta streaming sulle pagine social di I-Jazz, un videoconcerto in sei luoghi patrimonio dell'umanità. Dai Sassi di Matera il duo Ettore Fioravanti e Marco Colonna.

