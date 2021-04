Musetti-Albot in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Lorenzo Musetti sfiderà Radu Albot al primo turno delle qualificazioni al Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro dovrà fare i conti con l’ostico avversario moldavo, tenace e difficilmente domo, sebbene non esattamente favorito nel confronto diretto. Musetti tenterà di chiudere la contesa positivamente, per poi proiettarsi al main draw dell’evento spagnolo. La disputa si svolgerà sabato 1 maggio, a partire dalle ore 11.00. I diritti del Masters 1000 di Madrid 2021 sono di proprietà di Sky Sport, emittente che garantirà però la fruizione del torneo a partire dal 2 maggio, dunque probabilmente non offrirà la visione di Musetti-Albot. A partire dal primo ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Lorenzosfiderà Radual primo turno dellealdi. L’azzurro dovrà fare i conti con l’ostico avversario moldavo, tenace e difficilmente domo, sebbene non esattamente favorito nel confronto diretto.tenterà di chiudere la contesa positivamente, per poi proiettarsi al main draw dell’evento spagnolo. La disputa si svolgerà sabato 1 maggio, a partire dalle ore 11.00. I diritti deldisono di proprietà di Sky Sport, emittente che garantirà però la fruizione del torneo a partire dal 2 maggio, dunque probabilmente non offrirà la visione di. A partire dal primo ...

