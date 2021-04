Muore Irene Vioni, storica cantante della sigla di Lupin III (Di venerdì 30 aprile 2021) Irene Vioni si è spenta dopo una lunga malattia. Erano gli anni 60 e 70 quando diventò una delle voci di punta del liscio, del folk e del tango italiano. Ma verrà ricordata soprattutto per aver cantato la prima sigla della serie animata di Lupin III, ricordata come la sigla-fisarmonica a causa dell’intro. Il brano è intitolato semplicemente “Lupin”, autori Franco Migliacci e Franco Micalizzi. Irene Vioni lo cantò con l’accompagnamento dell’Orchestra Castellina-Pasi. La sigla ebbe poi un incredible successo anche negli anni 90, quando venne cantata da Enzo Draghi, anche e ancora oggi è possibile ascoltare la versione di Irene Vioni. Irene cantava dall’età di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 aprile 2021)si è spenta dopo una lunga malattia. Erano gli anni 60 e 70 quando diventò una delle voci di punta del liscio, del folk e del tango italiano. Ma verrà ricordata soprattutto per aver cantato la primaserie animata diIII, ricordata come la-fisarmonica a causa dell’intro. Il brano è intitolato semplicemente “”, autori Franco Migliacci e Franco Micalizzi.lo cantò con l’accompagnamento dell’Orchestra Castellina-Pasi. Laebbe poi un incredible successo anche negli anni 90, quando venne cantata da Enzo Draghi, anche e ancora oggi è possibile ascoltare la versione dicantava dall’età di ...

Muore Irene Vioni, storica cantante della sigla di Lupin III
Voce della nostalgica e malinconica sigla di Lupin III, nota anche come la "fisarmonica", per il riff principale contenuto nella canzone ...

