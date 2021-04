Mourinho sarà giornalista per The Sun durante EURO 2020 (Di venerdì 30 aprile 2021) “IT’S the Special Sun!”. Così il tabloid inglese The Sun ha annunciato di aver ingaggiato l’allenatore portoghese Jose Mourinho, che sarà editorialista durante gli EUROpei che si terranno questa estate in giro per il continente. Il tabloid ricorda i successi dello “Special One” tra Portogallo, Italia, Inghilterra e Spagna, in particolar modo la conquista di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) “IT’S the Special Sun!”. Così il tabloid inglese The Sun ha annunciato di aver ingaggiato l’allenatore portoghese Jose, cheeditorialistaglipei che si terranno questa estate in giro per il continente. Il tabloid ricorda i successi dello “Special One” tra Portogallo, Italia, Inghilterra e Spagna, in particolar modo la conquista di L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho sarà Mourinho, nuovo ruolo dopo l'esonero al Tottenham: sarà editorialista del Sun per Euro 2020 Dalla panchina alla tastiera del computer. José Mourinho , poche settimane dopo essere stato esonerato dal Tottenham , si reinventa in un ruolo inedito. Sarà infatti columnist del tabloid inglese Sun durante gli Europei di calcio 2020. E' stato lo ...

