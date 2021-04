Mourinho, nuovo ruolo dopo l’esonero al Tottenham: sarà editorialista del Sun per Euro 2020 (Di venerdì 30 aprile 2021) Dalla panchina alla tastiera del computer. José Mourinho, poche settimane dopo essere stato esonerato dal Tottenham, si reinventa in un ruolo inedito. sarà infatti columnist del tabloid inglese Sun durante gli Europei di calcio 2020. E’ stato lo stesso tabloid ad annunciare l'”ingaggio” dello Special One con un tweet. It's official! Jose Mourinho joins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo — The Sun Football (@TheSunFootball) April 30, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Dalla panchina alla tastiera del computer. José, poche settimaneessere stato esonerato dal, si reinventa in uninedito.infatti columnist del tabloid inglese Sun durante glipei di calcio. E’ stato lo stesso tabloid ad annunciare l'”ingaggio” dello Special One con un tweet. It's official! Josejoins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo — The Sun Football (@TheSunFootball) April 30, 2021 SportFace.

