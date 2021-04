Mourinho agli Europei, ma come giornalista: lavorerà con il “The Sun” (Di venerdì 30 aprile 2021) Josè Mourinho parteciperà ai prossimi Europei, ma non come allenatore. Il portoghese sarà editorialista per il “The Sun” Josè Mourinho con il Tottenham ha collezionato il terzo esonero consecutivo dopo quelli con Chelsea e Manchester United. Il tecnico, che in carriera ha vinto numerosissimi titoli, tra cui due Champions League con Porto ed Inter, non vince un trofeo dal 2017, ben quattro anni. Dopo l’esonero agli Spurs il portoghese però non si è perso d’animo, ed ha subito trovato una nuova occupazione. Non come allenatore, ma come giornalista. Infatti, Mourinho ha firmato un accordo con l’editore britannico News UK, ed ai prossimi Europei lavorerà come editorialista per il ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) Josèparteciperà ai prossimi, ma nonallenatore. Il portoghese sarà editorialista per il “The Sun” Josècon il Tottenham ha collezionato il terzo esonero consecutivo dopo quelli con Chelsea e Manchester United. Il tecnico, che in carriera ha vinto numerosissimi titoli, tra cui due Champions League con Porto ed Inter, non vince un trofeo dal 2017, ben quattro anni. Dopo l’esoneroSpurs il portoghese però non si è perso d’animo, ed ha subito trovato una nuova occupazione. Nonallenatore, ma. Infatti,ha firmato un accordo con l’editore britannico News UK, ed ai prossimieditorialista per il ...

