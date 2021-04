Motori in pista a Limatola: due giorni di Rally Slalom al Circuito Internazionale del Volturno (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Rally notturno sabato 1° Maggio e Slalom in pista la domenica successiva per l’equipaggio D’Alto–Lepore del Team Evo Rally. Dopo l’ottimo risultato conseguito al 27.mo Rally Città di Casarano, l’equipaggio scende in pista a Limatola, Benevento, per alcuni test in vista delle prossime gare. Gianluca D’Alto e Marco Lepore guideranno una Skoda Fabia R5. L’evento è organizzato dalla scuderia campana Testa Corse diretta da Domenico Testa. Si inizia sabato primo maggio alle ore 17 con le verifiche e poi le prove e alle 22 con il Rally notturno. Domenica invece appuntamento dalle 7:30 alle 9:30 per le verifiche tecniche e dalle 10 per lo Slalom in pista con tre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –notturno sabato 1° Maggio einla domenica successiva per l’equipaggio D’Alto–Lepore del Team Evo. Dopo l’ottimo risultato conseguito al 27.moCittà di Casarano, l’equipaggio scende in, Benevento, per alcuni test in vista delle prossime gare. Gianluca D’Alto e Marco Lepore guideranno una Skoda Fabia R5. L’evento è organizzato dalla scuderia campana Testa Corse diretta da Domenico Testa. Si inizia sabato primo maggio alle ore 17 con le verifiche e poi le prove e alle 22 con ilnotturno. Domenica invece appuntamento dalle 7:30 alle 9:30 per le verifiche tecniche e dalle 10 per loincon tre ...

Advertising

BriManuela : “Momento divertente su una pista estremamente divertente”. Urlatelo e sarete anche voi parte attiva della casa dei… - anteprima24 : ** #Motori in pista a #Limatola: due giorni di Rally Slalom al Circuito Internazionale del #Volturno **… - CCokina12 : RT @deadlinex: Al momento non si sentono diverse radio incluse quelle di Ferrari. Dei tre che ho sotto controllo io, al momento, sento solo… - MARCO196913 : RT @deadlinex: Al momento non si sentono diverse radio incluse quelle di Ferrari. Dei tre che ho sotto controllo io, al momento, sento solo… - deadlinex : Al momento non si sentono diverse radio incluse quelle di Ferrari. Dei tre che ho sotto controllo io, al momento, s… -