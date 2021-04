MotoGP, Valentino Rossi sconfortato: “Situazione critica, non sono felice e non mi diverto” (Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì da incubo per Valentino Rossi, che ha iniziato in maniera lacunosa il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha sofferto tantissimo nei due turni di prove libere ed è addirittura terzultimo nella classifica combinata dei tempi. Pessimo risultato per il nove volte Campione del Mondo, il quale sperava di invertire la rotta dopo un complicato avvio di stagione (appena quattro punti raccolti in tre gare). Il centauro di Tavullia ha trionfato in ben sette occasioni sulla pista di Jerez de la Frontera, ma questa volta la strada è tutta in salita. I problemi sono sostanzialmente i soliti per l’alfiere della Yamaha Petronas, che li ha analizzati ai microfoni di Sky Sport: “Soffro sempre per la mancanza di grip al posteriore, dopo alcuni giri inizio a scivolare: abbiamo provato varie cose ma non ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì da incubo per, che ha iniziato in maniera lacunosa il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale. Il Dottore ha sofferto tantissimo nei due turni di prove libere ed è addirittura terzultimo nella classifica combinata dei tempi. Pessimo risultato per il nove volte Campione del Mondo, il quale sperava di invertire la rotta dopo un complicato avvio di stagione (appena quattro punti raccolti in tre gare). Il centauro di Tavullia ha trionfato in ben sette occasioni sulla pista di Jerez de la Frontera, ma questa volta la strada è tutta in salita. I problemisostanzialmente i soliti per l’alfiere della Yamaha Petronas, che li ha analizzati ai microfoni di Sky Sport: “Soffro sempre per la mancanza di grip al posteriore, dopo alcuni giri inizio a scivolare: abbiamo provato varie cose ma non ...

