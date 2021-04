MotoGP Spagna, Miller sulle libere: 'Non riesco a guidare come Bagnaia' (Di venerdì 30 aprile 2021) Della prestazione odierna non può dirsi certamente soddisfatto Jack Miller , ma della forma fisica dopo l'intervento subito al braccio prima di Portimao lo è senza dubbio. La dodicesima posizione nel ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021) Della prestazione odierna non può dirsi certamente soddisfatto Jack, ma della forma fisica dopo l'intervento subito al braccio prima di Portimao lo è senza dubbio. La dodicesima posizione nel ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @PeccoBagnaia è devastante sul giro secco (?? #FP2) ? Aprilia si conferma, in top-5 anche Morbido Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? @BradBinder_41 beffa l’Aprilia in classifica (?? #FP1) ???? #MM93 è già lì davanti, Pecco gli è vicinissimo Il resoc… - SkySportMotoGP : ?? A Jerez il Motomondiale torna in pista: tutti gli aggiornamenti dalle libere della #MotoGP #SpanishGP ????… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Spagna in DIRETTA: Valentino Rossi triste. “Così non mi diverto più sono troppo lento” - #MotoGP… - sportli26181512 : MotoE, GP Spagna: Granado il più veloce nelle libere di Jerez, 4° Zaccone: Nella prima giornata in pista del 2021 p… -