MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna: 3° Marc Marquez, 4° Bagnaia, solo 20° Valentino Rossi (Di venerdì 30 aprile 2021) Brad Binder ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. L'alfiere della KTM ha timbrato un notevole 1:38.013 proprio all'ultimo giro e ha così preceduto di 0.191 la sempre più convincente Aprilia di Aleix Espargarò. Torna a ruggire Marc Marquez sulla pista in cui si infortunò lo scorso anno: l'alfiere della Honda è terzo a 0.278 di ritardo dal leader, appena dieci millesimi meglio di Francesco Bagnaia sulla Ducati. Il francese Fabio Quartararo, leader del Mondiale, è quinto in sella alla sua Yamaha ufficiale (a 0.331) e precede la Ducati Pramac di Johann Zarco, la KTM di Miguel Oliveira e la Honda di Pol Espargarò. Soltanto nona l'altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales (a 0.421), ...

