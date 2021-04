MotoGp Jerez oggi | Binder vola in Fp1 Segui le Fp2 live

(Di venerdì 30 aprile 2021), 30 aprile 2021 - Nella prima sessione di prove libere di, valevoli per il gran premio di Spagna , è il sudafricano Brad, su Ktm, il più veloce: 1'38"013. Secondo tempo per ...

... ad Aprilia: 'Noi con VR46 dal 2022? Credo che abbiano il budget per scegliere la moto più veloce e non siamo ancora a quel livello' Mancano 10 minuti al via delle seconde prove libere di. ...Un Gresini torna nel paddock. Si tratta di Luca, figlio di Fausto, presente aper seguire da vicino la parte sportiva della Gresini Racing. Il fratello Lorenzo invece, ...portare un team inNel gran premio in Spagna il sudafricano è il più veloce nelle prime prove libere. Espargarò secondo e Marquez terzo. Bagnaia quarto Rossi ventesimo ...L’otto volte campione mondiale Marc Marquez è finalmente tornato in sella alla sua Honda, debuttando nel MotoGp 2021. A nove mesi di distanza dall’infortunio che gli ha procurato la frattura dell’omer ...