MotoGP, Franco Morbidelli ottimo 4° senza time-attack. Il romano meriterebbe maggiore considerazione dalla Yamaha (Di venerdì 30 aprile 2021) Franco Morbidelli tira un deciso sospiro di sollievo. Il portacolori del team Yamaha Petronas chiude in una ottima quarta posizione anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, e può ufficialmente sorridere. Il pilota romano sbarcava sul tracciato di Jerez de la Frontera con un grande obiettivo: confermare che le enormi difficoltà riscontrate a Losail fossero ufficialmente alle spalle. Già in quel di Portimao si erano visti passi in avanti di un certo spessore, ma Jerez è sempre una pista molto indicativa. Questo tracciato è conosciuto da tutti come le proprie tasche, correndovi ogni anno, per cui chi emerge in terra andalusa non lo fa per caso. “Franky” oggi ha concluso la sua giornata in quarta posizione con il tempo di 1:37.704 a ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)tira un deciso sospiro di sollievo. Il portacolori del teamPetronas chiude in una ottima quarta posizione anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale2021, e può ufficialmente sorridere. Il pilotasbarcava sul tracciato di Jerez de la Frontera con un grande obiettivo: confermare che le enormi difficoltà riscontrate a Losail fossero ufficialmente alle spalle. Già in quel di Portimao si erano visti passi in avanti di un certo spessore, ma Jerez è sempre una pista molto indicativa. Questo tracciato è conosciuto da tutti come le proprie tasche, correndovi ogni anno, per cui chi emerge in terra andalusa non lo fa per caso. “Franky” oggi ha concluso la sua giornata in quarta posizione con il tempo di 1:37.704 a ...

