MotoGP | Fabio Quartararo | “Siamo molto veloci | ma fatichiamo con le gomme usate”

(Di venerdì 30 aprile 2021)archivia una giornata di venerdì indiscutibilmente positiva a Jerez de la Frontera. Il ventiduenne francese ha realizzato il quinto tempo nella FP1 e il secondo nella FP2, mettendo in mostra soprattutto un ottimo passo anche con lemedie. Quali sono le sue sensazioni dopo la prima ora e mezza di prove? Ecco quanto ha dichiarato il transalpino ai microfoni di Sky Sport. “Oggi è stata una giornata positiva. Abbiamo un passo eccellente con la gomma nuova. Però facciamo sicuramente più fatica con pneumatici usati. Questa è l’aspetto su cui dovremo lavorare maggiormente in vista di domani e dopodomani. In ogni caso, mi sento bene sulla moto ed è questa la cosa più importante”.in ogni caso èfiducioso, proprio perché in termini di sensazioni si ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Francesco Bagnaia comanda il venerdì di libere MotoGP con il miglior crono nelle FP2. Top 3 completata da… - motociclismoTE : ?? FP2 MotoGP 1?? Pecco Bagnaia @PeccoBagnaia 2?? Fabio Quartararo @FabioQ20 3?? Aleix Espargaró @AleixEspargaro #SpanishGP - corsedimoto : MOTOGP - Francesco #Bagnaia comanda il venerdì di libere #MotoGP con il miglior crono nelle FP2. Top 3 completata d… - RaceGearNG : Spanish Grand Prix Free Practice 2 Results: 1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 1:37.209 2. Fabio Quartara… - ElDiablofanpage : MotoGP Spain: Fabio Quartararo confident before Jerez! -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Fabio

... classe, in programma domenica sul circuito di Jerez de la Frontera. Alle spalle del pilota italiano, i più veloci sono stati il leader della classifica mondialeQuartararo con la Yamaha,...Quinto il leader del mondialeQuartararo , su Yamaha, in 1'38"344.Jerez, orari tv, circuito e precedenti del Gp di Spagna Il campione in carica, Joan Mir , su Suzuki, è solamente decimo.Il pilota Ducati sfodera un grande giro sul finale e regola Quartararo ed Espargaro, terzo con l'Aprilia davanti all'azzurro e Vinales. Difficoltà per Mir (13°) e Marquez (16°), soltanto 21° Rossi ...JEREZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia firma il miglior tempo delle prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Sul circuito di Jerez, nella seconda sessione, il pilota della Ducati ha c ...