Moto2, Sam Lowes domina la FP2 del GP di Spagna davanti a Remy Gardner, mentre Marco Bezzecchi è solo 9° (Di venerdì 30 aprile 2021) Remy Gardner o Sam Lowes? Sam Lowes o Remy Gardner? il duello continua gara dopo gara, turno dopo turno. Dalla seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale Moto2 2021 di oggi, è uscito il nome del britannico che, dopo la caduta di Portimao, ha voluto dare subito una risposta forte a tutti i rivali. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) ha concluso la giornata con il tempo di 1:41.515 ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, andando a scalzare dalla vetta il leader della classifica generale, l'australiano del team Red Bull KTM Ajo, che ha fatto segnare un 1:41.774 a 259 millesimi di distacco. Terza posizione per un altro britannico, Jake Dixon (Kalex ...

