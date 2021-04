Mosca impone le sanzioni a Sassoli e l' Italia insorge | atto ostile

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il Cremlino non si è lasciato intimorire dalleUe imposte per il caso Navalny. Sotto la spinta americana infatti l' Unione europea ha imposto alla Russia pesanti, addossando al ...

Il Cremlino non si è lasciato intimorire dalle sanzioni Ue imposte per il caso Navalny. Sotto la spinta americana infatti l' Unione europea ha imposto alla Russia pesanti sanzioni, addossando al ...ha proibito a David Sassoli di entrare in ...È la risposta di Mosca alle misure punitive prese da Bruxelles AGI - La Russia ha vietato l'ingresso nel Paese a otto cittadini degli Stati membri Ue e rappresentanti delle strutture ufficiali dell'Un ...MOSCA - La Russia vieta l'ingresso nel Paese al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e ad altri sette cittadini europei, tra funzionari Ue e funzionari di singoli stati. E' quanto riporta i ...