"Morti, numeri tagliati su misura". Speranza ha mentito all'Italia anche in aula? L'ultimo scandalo, cosa proprio non torna (Di venerdì 30 aprile 2021) Per fornire ai parlamentari della maggioranza appigli per salvarlo dalla mozione di sfiducia, il ministro della Sanità Roberto Speranza ha usato di tutto. Ha fatto l'indignato, dicendo che il mancato aggiornamento del piano pandemico «va affrontato con grande serietà, evitando di piegarlo alla polemica politica», e ha snocciolato numeri. Ha detto che «solo nella prima ondata l'Italia ha avuto un tasso di letalità più elevato, dovuto eminentemente alla durezza dell'impatto nel nord del Paese. Nella seconda si è mantenuta nella media europea e mondiale. E il tasso di letalità sui casi a partire dal 16 luglio è del 2,2%, una percentuale in linea con altri Paesi a noi vicini, per esempio con il 2,3% della Germania». Sono numeri tagliati su misura per confermare la sua tesi, ovviamente.

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - reportrai3 : Sicilia: morti e malati di Covid-19 considerati solo dei numeri, per evitare le restrizioni #Report da rivedere: '… - Libero_official : Troppe incongruenze: #Speranza un aula per la mozione di sfiducia 'taglia i numeri su misura per la sua tesi', le u… - fabiotempoMi : RT @Marcell77640487: Salvini è riuscito a far ammettere a quelli di ISTAT che tutti i morti sono classificati covid, se sono positivi (infa… -