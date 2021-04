Morbius | Sony posticipa nuovamente la data di uscita

(Di venerdì 30 aprile 2021)ha annunciato di averto l'dinelle sale americane di un'altra settimana rispetto a quanto annunciato recentemente.ha annunciato un nuovo posticipo delladidi: il film con Jared Leto arriverà nelle sale americane il 28 gennaio 2022, una settimana dopo la precedente programmazione. La scelta, riportata da Box Office Pro, sembra sia stata presa per dare maggior spazio a Scream permettendo ai due lungometraggi di non scontrarsi troppo presto ai box office. Lo scorso settembre Tony Vinciquerra diaveva dichiarato, parlando delle strategie della distribuzione di film come: "L'errore che non faremo è quello di proporre un film molto costoso da 200 milioni di ...

Movieplayer.it

In base all'intesa, inoltre, Disney avrà le uscitepreviste tra il 2022 - 26 dopo il primo passaggio a pagamento su Netflix. Si parla di titoli come '', adattamento cinematografico dei ...... come Venom, Carnage,e così via (cattivoni inclusi, naturalmente). L'accordo siglato dae Netflix è comunque molto più ampio della sola Marvel: sarà valido per i film che usciranno tra ...Sony ha annunciato di aver posticipato l'uscita di Morbius nelle sale americane di un'altra settimana rispetto a quanto annunciato recentemente. Sony ha annunciato un nuovo posticipo della data di usc ...Morbius, il nuovo progetto Marvel e Sony, ha subito l'ennesimo slittamento sulla tabella di marcia, ma questa volta niente di serio.