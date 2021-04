Monza, la Figc dà l’ok per la trasferta di Salerno al completo (Di venerdì 30 aprile 2021) Il protocollo Figc può essere applicato anche agli otto giocatori reduci dalla gita a Lugano. Monza al completo contro la Salernitana L’Ats Brianza e la Figc sembrano concordi sulla possibilità che il Monza possa giocare con la squadra al completo la trasferta contro la Salernitana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il protocollo potrebbe essere applicato anche ai famosi otto giocatori reduci dalla gita al casinò di Lugano. I calciatori possono spostarsi in qualità di atleti e quindi possono prendere parte al prossimo incontro. Certo con delle disposizioni da seguire. Non potranno viaggiare con la squadra e dovranno poi rispettare le direttive delle autorità sanitaria della Campania. Seguendo invece le direttive imposte ai privati cittadini, i giocatori ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) Il protocollopuò essere applicato anche agli otto giocatori reduci dalla gita a Lugano.alcontro la Salernitana L’Ats Brianza e lasembrano concordi sulla possibilità che ilpossa giocare con la squadra allacontro la Salernitana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il protocollo potrebbe essere applicato anche ai famosi otto giocatori reduci dalla gita al casinò di Lugano. I calciatori possono spostarsi in qualità di atleti e quindi possono prendere parte al prossimo incontro. Certo con delle disposizioni da seguire. Non potranno viaggiare con la squadra e dovranno poi rispettare le direttive delle autorità sanitaria della Campania. Seguendo invece le direttive imposte ai privati cittadini, i giocatori ...

