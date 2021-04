Montagne | nuvole | isole di spazzatura | la crisi ecologica nei romanzi di M Garofalo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) (di Mauro) La pandemia sembra aver spazzato via tutti gli altri problemi, non è così. Le preoccupazioni per la salute si intrecciano a quelle economiche, allebelliche e informatiche, alla questione ambientale e a quella climatica. Sotto quest’ultimo punto, il mondo narrato da Wu Ming-yi, scrittore, designer e blogger taiwanese, indagli occhi, edizioni e/o (€18, trad.it. di Silvia Pozzi, illustrazione di copertina Massimo Dall’Oglio) è un libro di grande attualità. Soprattutto se si guarda ai sempre più frequenti fenomeni atmosferici distruttivi e alle prove di riassetto di geopolitica mondiale, in primis il ruolo della Cina nella post-pandemia. Nel romanzo di Wu Ming-yi convivono infatti due protagonisti. Un ragazzo, Atrei, che abita a Wayo-wayo dove “credono che il mondo sia ...