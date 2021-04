Monitoraggio Iss, l’indice Rt torna a salire a 0,85. Brusaferro: «Il quadro resta impegnativo. L’età mediana dei nuovi casi è a 42 anni» (Di venerdì 30 aprile 2021) torna a salire l’indice Rt nazionale che, dopo una settimana in calo a 0,81, è tornato a quota 0,85. Lo stesso valore registrato nella settimana precedente alle riaperture previste dall’ultimo decreto Covid. La risalita della curva pandemica non può quindi essere spiegata con le riaperture stesse, dato che l’odierno Monitoraggio dell’Iss si riferisce al periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile. Tre regioni risultano avere un indice Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania e Sicilia. Tra queste, Campania e Sicilia hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Tutte le altre di tipo 1. La circolazione delle varianti Covid Con riferimento alla circolazione delle varianti Covid, una nuova indagine condotta dall’Iss e dal ministero della Salute, insieme ai ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021)Rt nazionale che, dopo una settimana in calo a 0,81, èto a quota 0,85. Lo stesso valore registrato nella settimana precedente alle riaperture previste dall’ultimo decreto Covid. La risalita della curva pandemica non può quindi essere spiegata con le riaperture stesse, dato che l’odiernodell’Iss si riferisce al periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile. Tre regioni risultano avere un indice Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania e Sicilia. Tra queste, Campania e Sicilia hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Tutte le altre di tipo 1. La circolazione delle varianti Covid Con riferimento alla circolazione delle varianti Covid, una nuova indagine condotta dall’Iss e dal ministero della Salute, insieme ai ...

