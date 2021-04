Mondiali 2023: sorteggiati i gironi. Ecco le avversarie dell’Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono uscite dalle urne di Nyon le avversarie dell’Italia nel cammino per la conquista della qualificazione ai Campionati Mondiali del 2023. Qualche minuto dopo l’orario di inizio previsto alle 13,30 è iniziata la diretta streaming sul sito ufficiale UEFA. In apertura la spiegazione dello svolgimento del torneo con le date delle varie fasi eliminatorie, per poi passare alla pesca della pallina con all’interno il nome della squadra che di volta in volta andava a riempire il tabellone. Abbiamo dovuto attendere l’apertura della settimana pallina per ascoltare il nome dell’Italia che quindi si posiziona nel girone G. Velocemente si è andati poi ad estrarre tutti gli altri nominativi scoprendo che la nostra squadra avrà per avversarie: la Svizzera, la Romania, la Croazia, la Moldova e la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono uscite dalle urne di Nyon lenel cammino per la conquista della qualificazione ai Campionatidel. Qualche minuto dopo l’orario di inizio previsto alle 13,30 è iniziata la diretta streaming sul sito ufficiale UEFA. In apertura la spiegazione dello svolgimento del torneo con le date delle varie fasi eliminatorie, per poi passare alla pesca della pallina con all’interno il nome della squadra che di volta in volta andava a riempire il tabellone. Abbiamo dovuto attendere l’apertura della settimana pallina per ascoltare il nomeche quindi si posiziona nel girone G. Velocemente si è andati poi ad estrarre tutti gli altri nominativi scoprendo che la nostra squadra avrà per: la Svizzera, la Romania, la Croazia, la Moldova e la ...

