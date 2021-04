Moma | artisti e attivisti contro i vertici del museo | ' Istituzione marcia'

Advertising

Globalist.it

Dopo le manifestazioni del 27 marzo, di dieci settimane, che hanno visto un'ampia coalizione die attivisti scioperare contro ilper presunti legami tra diversi membri della dirigenza ...Pur avendo annunciato l'uscita di scena ai vertici, Black e' rimasto alcome membro del board nonostante le richieste dalla base per una totale presa di distanze. Centinaia di, tra cui ...A New York contestata la nomina a presidente di Marie-Josée Kravis dopo quanto accaduto con i predecessori: “Il Moma getta benzina sul fuoco scambiando un’oligarca imperialista per un altro" ...NEW YORK - Un mese dopo l'annuncio che il miliardario Leon Black non avrebbe chiesto di essere rieletto come presidente del board del MoMA, il museo americano cambia gli assetti al vertice tra le prot ...