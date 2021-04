Mohamed Refaat | ecco chi è l’uomo dietro al documentario che vuole screditare Giulio Regeni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si è presentato a giornalisti, militari, politici, avvocati e a tutte le persone in qualche modo collegate all’affarecon il nome diKhalifa. Dottorando in Italianistica, come risulta anche da una rapida ricerca su Internet, all’Università La Sapienza di Roma e soprattutto uomo dell’emittente panaraba al-Jazeera in Italia al quale è stato affidato il compito di costruire contatti, raccogliere informazioni, documenti, testimonianze e organizzare interviste per unsul sequestro, le torture e l’uccisione del ricercatore italiano in Egitto.Khalifa è probabilmente tutto questo. Ma è anche e soprattutto(anche se sulla veridicità del suo nome non è stato possibile svolgere alcuna verifica),...