Moderna studia un vaccino polivalente Per colpire mutazioni del covid e influenza

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nuove sperimentazioni in vista di un un unicoperle varianti e ledel. Allo studio un’unica somministrazione per contrastare quattro virus. È l’obiettivo di, la multinazionale americana specializzata nella tecnologia dell’Rna messaggero. Che stando uncontro il. Le sue varianti più pericolose e i ceppili.all’opera per unÈ Andrea Carfi a fare il punto dello stato dell’arte sul Corriere della Sera. Annunciando una vera e propria rivoluzione. La ricerca non si ferma: se come il virus continua a mutare, anche gli antidoti sono soggetti a nuovi studi e ...