Moderna, 3 miliardi di dosi nel 2022: il piano per la produzione (Di venerdì 30 aprile 2021) Moderna punta a produrre tre miliardi di dosi nel 2022. La casa farmaceutica statunitense punta ad aumentare la produzione dei vaccini. Anche Moderna è pronta ad aumentare la produzione del suo vaccino, dichiarando di voler produrre 3 miliardi di dosi nel 2022. Un piano ambizioso che ha l'intento di aiutare il mondo ad uscire dall'emergenza

