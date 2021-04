Misoginia | esoterismo e neonazismo | così Rapewaffen è arrivata in Italia

Leggi su facta.news

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il seguente articolo contiene riferimenti a comportamenti violenti e minacce di violenza sessuale. «Dovete bruciare all’inferno e ricevere stupri infiniti.è in, siamo centinaia e avremo la nostra vendetta su di voi putt*ne di merda». Si presentail gruppo neonazista noto come(letteralmente “armi dello stupro”), che nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2021 ha inviato minacce di stupro e di morte a Valeria Fonte (@valeriafontepoint su Instagram) e Revy (@lepilloledirevy), due influencer vittime di violenza sessuale e da tempo impegnate in campagne social di sensibilizzazione sul tema. Al momento non si conosce l’identità delle persone dietro l’account, ma l’ispirazione appare piuttosto esplicita. Il gruppo che si autodefinisceè già noto alle cronache ...