Milik: "Non ho mai detto di voler lasciare Marsiglia, sono molto felice qui. Dipenderà anche dal club"

L'attaccante dell'Olympique Marsiglia Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Canal+ poco prima di affrontare lo Strasburgo in Ligue 1: "Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club".

