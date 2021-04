Milik: «Mai detto di voler lasciare il Marsiglia. Sono molto felice qui» (Di venerdì 30 aprile 2021) L’ex Napoli Arkadiusz Milik, oggi in forze all’Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Canal+:. Ha allontanato le voci che lo vorrebbero sul mercato. “A Marsiglia sto bene”, ha detto. “Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi Sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) L’ex Napoli Arkadiusz, oggi in forze all’Olympique, ha parlato ai microfoni di Canal+:. Ha allontanato le voci che lo vorrebbero sul mercato. “Asto bene”, ha. “Non ho maiche volevoqui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Ilmi ha dato una possibilità in un momento difficile. Midavvero divertito. Ho un contratto con il. Dipenderà anche dal club”. L'articolo ilNapolista.

