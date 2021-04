Milik alza la voce | «Mai detto di voler lasciare Marsiglia»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Arekesce allo scoperto e parla del suo futuro: le parole dell’attaccante delche piace alla Juve Ai microfoni di Canal+, Arek, attaccante delarrivato a gennaio dal Napoli, ha parlato del suo futuro. Il polacco piace da tempo alla Juve, che in estate vorrebbe tentare il colpo per portarlo in bianconero. «Non ho maiche volevo. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Ilmi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il. Dipenderà anche dal club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Milik alza

Arek Milik esce allo scoperto e parla del suo futuro: le parole dell'attaccante del Marsiglia che piace alla Juve Ai microfoni di Canal+, Arek Milik, attaccante del Marsiglia arrivato a gennaio dal Na ...