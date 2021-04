Milano | manomette freni auto vicini | arrestato stalker a Lainate

(Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr. (Adnkronos) - Unodi, in provincia di, è statoieri dai carabinieri di Rho. L'uomo, 39enne, era già noto alle forze dell'ordine ed è ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali aggravate e resistenza a un Pubblico Ufficiale. L'arresto arriva dopo una serie di denunce arrivate alla stazione dida parte deidi casa dell'uomo. Lo scorso 26 aprile, i militari erano intervenuti dopo che l'aveva tagliato i tubi del sistema frenante dell'vettura di proprietà dei. All'arrivo degli operanti, il 39enne aveva dato in escandescenza, con tanto di colluttazione. E questo è solamente l'ultimo di una serie di comportamenti, nati come ...

Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Uno stalker di Lainate, in provincia di Milano, è stato arrestato ieri dai carabinieri di Rho. L'uomo, 39enne, era già noto alle forze dell'ordine ed è ritenuto responsab ...