Milano celebra Dante | la Divina Commedia recitata ogni giorno al Duomo VIDEO

(Di venerdì 30 aprile 2021) “in”, questo è il titolo del programma:dal 3 maggio al 9 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30, in Cattedrale, nei pressi dell’Altare maggiore, si terrà la lettura integrale dellaperre i 700 anni della morte del poeta. Tutto sotto la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, con la partecipazione di musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e degli allievi del Piccolo Teatro di. L’apertura dicantica sarà affidata a un relatore d’eccezione, che terrà una lezione introduttiva alla lettura: Massimo Cacciari (3 maggio - per l’Inferno), Mons. Marco Ballarini, Canonico dele Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana (26 ...

Un progetto di Massimiliano Finazzer Flory per omaggiare il poeta a 700 anni della morte. Dal 3 maggio al 9 luglio alle 18.30 saranno letti i passi dell'opera ...